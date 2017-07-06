Alaşehirli Muhtarlardan Büyükşehir'e Ziyaret

Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinden çok memnun olduklarını belirten muhtarlar, "Cengiz Başkan sayesinde hizmet gördük" diyerek duygularını ifade ettiler.

Alaşehir ilçesinin Kavaklıdere Mahallesi Muhtarı Salih Taşlıyol, Göbekli Mahalle Muhtarı Süleyman Sandal, Horzum Alayaka Mahallesi Muhtarı Erol Adıgüzel, Horzum Keserler Mahallesi Muhtarı Ali Seymen ve Karadağ Mahalle Muhtarı Raşit Aslan Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş'a ziyarette bulundu.

Mahallelerine yapılan hizmetlerden memnun olduklarını belirten muhtarlar, talep ve isteklerini Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş'a ilettiler. Özellikle ulaşım konusunda çok rahatladıklarını belirten muhtarlar, "Cengiz Başkan sayesinde hizmet gördük" diyerek duygularını ifade ettiler.