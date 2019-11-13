Alaşehirli genç sporcu dünya üçüncüsü oldu

13.11.2019 09:59 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:04

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde lise öğrencisi olan Görkem Cenk Cirit, Gürcistan'da yapılan Dünya Ju Jitsu Şampiyonasında gençlerde dünya üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Turnuvada yaptığı 4 maçın üçünü kazanan birinde de berabere kalan Cirit, puan usulüne göre dünya üçüncüsü olurken gelecek yıl için hazırlıklarına ara vermeden başladı.



Gürcistan'ın Başkenti Tiflis'te gerçekleştirilen Dünya Ju Jitsu Şampiyonasının gençler kategorisinde 85 kilogramda Türkiye'yi temsil eden Alaşehirli Görkem Cenk Cirit dünya ikincilik maçında Polonyalı rakibi ile 8-8 berabere kaldı. Puan usulü sıralamada dünya üçüncüsü olarak, bronz madalya kazanan Cirit, Türkiye'nin adını dünyaya duyururken, Alaşehir'in de gururu oldu. Görkem Cenk Cirit, turnuvadan döner dönmez memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde gelecek yılın hazırlıklarına başladı. Çalıştığı salonda babası İsmail, annesi Fadime, kardeşleri Gürken ve Aleyna antrenmanda dünya üçüncüsü sporcuyu yalnız bırakmadı.



"Hedefim dünya şampiyonluğu"



Henüz 17 yaşındaki Endüstri Meslek Lisesi son sınıf öğrencisi olan Görkem Cenk Cirit, Türkiye şampiyonu olarak gittiği, dünya şampiyonasında üçüncü olmasına sevindiğini ancak, hedefine ulaşamadığını belirterek şunları söyledi: "Önümüzdeki yıl turnuvalara tekrar katılacağım. Bayrağımızı dalgalandıracağım. Onun için ara vermeden çalışmalarıma başladım. Gelecek yıl hedefim dünya şampiyonası olacak. Benim başarımda en büyük katkıları olan, programlı çalışmamı sağlayan hocam Adem Demirci'ye, bana desteklerini esirgemeyen annem, babam ve kardeşlerime teşekkür ediyorum."



Görkem Cenk Cirit'in hocası Adem Demirci ise şunları söyledi: "Görkem çok başarılı, çok inatçı bir öğrenci. Hem okuluna hem de antrenmanlara ayıracağı zamanı çok iyi ayarlayabiliyor. Çok iyi bir spor ahlakı var. Verilen görevleri zamanında ve doğru yapmasını bilen birisi. Başladığı işi azimle ve başarıyla bitirebiliyor. Başarının sırrı olan çok çalışmak, düzenli çalışmak. Azmini kullanmasını bildiği için, başarı kendiliğinden geliyor. İnşallah önümüzdeki yıl dünya şampiyonu olacağız. Bu yıl ilk kez katıldığımız turnuvada dünya üçüncüsü olmak büyük bir başarıdır, kendisini tebrik ediyorum." - MANİSA

Kaynak: İHA