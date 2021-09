Alaşehir Ülkü Ocakları yeni başkanı Çağatay Yayla oldu

Alaşehir Ülkü Ocakları Başkanlığına Çağatay Yayla getirildi.

Alaşehir Ülkü Ocakları Başkanlığına Çağatay Yayla getirildi.

Alaşehir Ülkü Ocakları binasında konuşan yeni başkan Çağatay Yayla, "Çocukluğumdan beri her kademesinde görev aldığım, tarafıma verilen görevleri hakkıyla yapmaya çalıştığım ve her zaman emrinde olduğum Ülkü Ocakları benim yuvam, ailem, namusumdur. Çıktığımız bu yolda, ettiğimiz yemini aklımızda tutarak, önce vatan ve bayrak, sonra Alaşehir'imiz için sürekli çalışacağız. Bu yolda tüm ilçe teşkilatımız her daim diridir, birdir ve Allah'ın izniyle beraberdir. Bizler bu şehirde teşkilatın tüm uzuvlarıyla, tüm STK'larımızla el ele vererek ülkücü hareketi yeniden iktidar yapmak için var gücümüzle çalışacağız. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin dediği üzere 'Hep ülkücü yaşadık, hep ülkücü kaldık, Allah nasip ve kısmet ederse de ülkücü olarak hayata gözlerimizi yumacağız' Asıl olan teşkilattır. Makamlar mevkiler birer geçici görevdir. Alaşehir Ülkü Ocakları Başkanlığı görevine beni layık gören herkese teşekkür ederim. Allah kutlu davamızda yar ve yardımcımız olsun" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı