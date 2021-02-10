Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odasından, 65 öğrenciye tablet
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Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odasından, 65 öğrenciye tablet

10.02.2021 08:37 | Son Güncelleme: 10.02.2021 08:40
Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odasından, 65 öğrenciye tablet

Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası, ihtiyaç sahibi öğrencilere teslim edilmek üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğiyle alınan 65 tableti Sarıgöl ve Alaşehir ilçe milli eğitim müdürlüklerine teslim etti.

Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası, ihtiyaç sahibi öğrencilere teslim edilmek üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğiyle alınan 65 tableti Sarıgöl ve Alaşehir ilçe milli eğitim müdürlüklerine teslim etti.

"Küçük Parmaklar" kampanyası kapsamında, Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Seyhan ile yönetim kurulu üyeleri, Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş'i ziyaret etti.

Ziyarette 45 tablet teslim edildi.

Seyhan ve beraberindekiler, Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılınç'a da 20 tableti ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere verdi.

Seyhan, yaptığı açıklamada, kampanyaya önderlik yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım

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