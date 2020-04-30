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Alaşehir Stadyumunun ihalesi onaylandı

Covid 19 salgını nedeni ile daha önce yapılamayan ve ertelenen Alaşehir Şehir Stadyum ihalesinin yapılarak onaylandığı bildirildi.

Alaşehir Stadyumunun ihalesi onaylandı
30.04.2020 09:49 | Son Güncelleme: 30.04.2020 09:49

Covid 19 salgını nedeni ile daha önce yapılamayan ve ertelenen Alaşehir Şehir Stadyum ihalesinin yapılarak onaylandığı bildirildi.

Alaşehir şehir stadının çevre düzenlemesi, soyunma odalarının yenilenmesi, sahanın çimlerinin yenilenmesi ve 480 kişilik ilave tribün yapılmasıyla ilgili ihale sözleşmesi imzalandı. 20 Mart 2020 tarihinde yapılan ihale, kesinleşerek sözleşmesi imzalandı. Sözleşme kapsamında ihaleyi alan firma yaklaşık maliyeti 3 milyon 12 bin 108 TL olan işi 170 günde tamamlayacak.

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "İlçemizin spor etkinliklerinin yapıldığı stadyumumuzun bakıma ihtiyacı vardı. Bakımının yapılabilmesi için bize düşen resmi girişimlerimizi tamamlayarak, ilgili kurumlara bildirmiştik. Daha önce ihale tarihi belirlenmişti ancak Covid 19 salgını nedeni yapılamayan ihale şu an tamamlandı. İş bittiğinde ilçemize yakışan bir spor tesisini halkımızın kullanımına sunacağız. Yüklenici Marma Bilişim Gıda Teks. İnşaat A.Ş.'ne yer teslimi yapıldı. Bizlere verdiği desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Muharrem Kasapoğlu, Sayın Valimiz Ahmet Deniz ve Manisa milletvekillerimize teşekkür ederim. Alaşehirimize hayırlı olsun." dedi.

AK Parti Alaşehir İlçe Başkanı Yaşar Demirel de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Alaşehirimize hayırlı olsun. Emeği geçen başta Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere sayın Alaşehir İlçe Kaymakamımıza Spor İl Müdürümüze, Alaşehir İlçe Spor Müdürümüze teşekkür ederim." diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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