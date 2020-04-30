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Alaşehir Şehir Stadı'nda yenileme çalışmaları başladı

Alaşehir Şehir Stadı'nda yenileme çalışmaları başladı.

Alaşehir Şehir Stadı'nda yenileme çalışmaları başladı
30.04.2020 12:34 | Son Güncelleme: 30.04.2020 13:06

Alaşehir Şehir Stadı'nda yenileme çalışmaları başladı.

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, yaptığı açıklamada, ilçedeki stadın bakıma ihtiyacının olduğunu, bu doğrultuda ihaleyi kazanan firmaya yer tesliminin gerçekleştiğini söyledi. Yenileme çalışmalarının 170 gün sürmesinin planladığını aktaran Uçgun, statta 480 kişilik ek tribün de yapılacağını kaydetti.

Uçgun, verdiği desteklerden dolayı başta Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA

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