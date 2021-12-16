Alaşehir Sarıkız Meydanı Çevre Düzenlemesi - Haberler
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Alaşehir Sarıkız Meydanı Çevre Düzenlemesi

Alaşehir Sarıkız Meydanı Çevre Düzenlemesi
Habermetre - Haberler | Toplum

Alaşehir ilçemizdeki Sarıkız Meydanı'na uyguladığımız yeşil alan çalışmasıyla vatandaşların yoğun olarak kullandığı bir noktayı daha peyzajla buluşturduk. Süs havuzu, oturma bankları ve çim uygulamasıyla Sarıkız Meydanı, yenilendi.

Alaşehir ilçemizdeki Sarıkız Meydanı'na uyguladığımız yeşil alan çalışmasıyla vatandaşların yoğun olarak kullandığı bir noktayı daha peyzajla buluşturduk. Süs havuzu, oturma bankları ve çim uygulamasıyla Sarıkız Meydanı, yenilendi.

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