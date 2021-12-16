Alaşehir Sarıkız Meydanı Çevre Düzenlemesi
Alaşehir ilçemizdeki Sarıkız Meydanı'na uyguladığımız yeşil alan çalışmasıyla vatandaşların yoğun olarak kullandığı bir noktayı daha peyzajla buluşturduk. Süs havuzu, oturma bankları ve çim uygulamasıyla Sarıkız Meydanı, yenilendi.
Alaşehir ilçemizdeki Sarıkız Meydanı'na uyguladığımız yeşil alan çalışmasıyla vatandaşların yoğun olarak kullandığı bir noktayı daha peyzajla buluşturduk. Süs havuzu, oturma bankları ve çim uygulamasıyla Sarıkız Meydanı, yenilendi.
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