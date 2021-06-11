Alaşehir polisinden sürücülere maden suyu ikramı
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Alaşehir polisinden sürücülere maden suyu ikramı

Alaşehir polisinden sürücülere maden suyu ikramı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde toplu taşıma araçlarına yönelik uygulama yapan polis ekipleri durdurulan araçlarda emniyet kemeri, ehliyet ve sigorta evraklarını inceledikten sonra sürücülere maden suyu ikramında bulundu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde toplu taşıma araçlarına yönelik uygulama yapan polis ekipleri durdurulan araçlarda emniyet kemeri, ehliyet ve sigorta evraklarını inceledikten sonra sürücülere maden suyu ikramında bulundu.

Alaşehir Bölge Trafik Denetim İstasyon Amirliği ekipleri, toplu taşıma araçlarını durdurarak emniyet kemeri, ehliyet, ruhsat, sigorta, muayene evraklarıyla birlikte sosyal mesafe ve maske denetlemesi yaptı. Denetlemeye Alaşehir Bölge Denetim İstasyon Amiri Nedim Uslu da katıldı. Trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapan Uslu, sürücü ve yolculara hayırlı yolculuklar diledi. Uslu, ayrıca araç sürücülerine Alaşehir'de üretilen maden sularından ikram etti. Uslu, "Emniyet kemerimizi bağlayacağız, ehliyet, ruhsat, sigorta gibi rutin evrakları zaten bulundurmanız gerekiyor. Tüm dünyanın yaşadığı ve ülkemizi de olumsuz etkileyen pandemiye karşı hep birlikte önlem almak zorundayız. Bakın her gün vakalar azalıyor. Bizler de maskelerimizi takarak, sosyal mesafemizi koruyarak bu illetten hep birlikte kurtulacağız. Sürücü ve yolcular olarak hep birlikte kurallara uyacağız" dedi. - MANİSA

Alaşehir polisinden sürücülere maden suyu ikramı
Alaşehir polisinden sürücülere maden suyu ikramı
Alaşehir polisinden sürücülere maden suyu ikramı
Alaşehir polisinden sürücülere maden suyu ikramı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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