Alaşehir polisi 2 bin 781 adet uyuşturucu hap ele geçirdi
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Alaşehir polisi 2 bin 781 adet uyuşturucu hap ele geçirdi

23.12.2020 12:01 | Son Güncelleme: 23.12.2020 12:07
Alaşehir polisi 2 bin 781 adet uyuşturucu hap ele geçirdi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir ev ve arabada yapılan aramalarda toplam 2 bin 781 adet uyuşturucu hap ve 8.40 gram esrar ele geçirilirken 2 kişi de gözaltına alındı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir ev ve arabada yapılan aramalarda toplam 2 bin 781 adet uyuşturucu hap ve 8.40 gram esrar ele geçirilirken 2 kişi de gözaltına alındı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar Müdürlüğü Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği görevlilerince dün gece uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Esentepe Mahallesi'nde M.Ş. (27) isimli şahsa ait ikamette yapılan aramalarda 192 adet ekstasy hap, 909 adet uyuşturucu hap, 8,40 gram esrar ele geçirildi.

Yine aynı ekipler tarafından yapılan çalışmada Yenice Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde durumundan şüphelenilen aracı durdurulan H.İ.P. (26) isimli sürücünün aracında yapılan aramada bin 680 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Her iki zanlı da göz altına alınırken zanlıların emniyetteki sorgulamanın ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. - MANİSA

Alaşehir polisi 2 bin 781 adet uyuşturucu hap ele geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 12:23:54. #1.15#
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