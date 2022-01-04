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Alaşehir Merkezine daha verimli su için yeni sondaj açıldı

Alaşehir Merkezine daha verimli su için yeni sondaj açıldı
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MASKİ Genel Müdürlüğü, Alaşehir ilçe merkezindeki mahallelere yeterli su ulaştırmak adına saniyede 40 litre verime sahip bir sondaj kuyusu açıldı.

Test sonuçlarının olumlu sonuçlanmasının ardından bağlantı çalışmaları sonrasında merkez mahallelere daha verimli su ulaşacak.

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Alaşehir ilçe merkezindeki mahallelere yeterli su ulaşabilmesi adına İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından sondaj kuyusu açıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda su verimi, yaklaşık olarak saniyede 40 litre olarak ölçüldü. Alınan su numunesi analiz edilmek üzere İzmir Halk Sağlığı Laboratuvarına gönderildi. İlçede sondaj çalışmaları sürecek. Testlerin olumlu sonuçlanmasının ardından bağlantı çalışmaları sonrasında mahallelere daha sağlıklı, verimli ve kesintisiz su sağlanacak.

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