Alaşehir MASMEK kursiyerlerinden Atatürk sergisi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alaşehir MASMEK kursiyerlerinden Atatürk sergisi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Alaşehir MASMEK kursiyerlerinden Atatürk sergisi

Manisa Büyükşehir Belediyesinin sanat ve meslek edindirme kursları arasında önemli bir yere sahip olan hizmetlerinden Meslek Edindirme Kurslarının (MASMEK), Alaşehir ilçesinde eğitim alan kursiyerleri, 10 Kasım münasebetiyle Atatürk sergisi açtı.

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesinin sanat ve meslek edindirme kursları arasında önemli bir yere sahip olan hizmetlerinden Meslek Edindirme Kurslarının (MASMEK), Alaşehir ilçesinde eğitim alan kursiyerleri, 10 Kasım münasebetiyle Atatürk sergisi açtı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve MASMEK kursiyerleri, Alaşehir'de Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83'üncü yıldönümü olması vesilesiyle Atatürk fotoğrafları sergisi açtı. Açılışa, Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir Muhtarlık İşleri Müdürü Himmet Güneş, MASMEK İlçeler Koordinatörü Ahmet Kaplan, MASMEK eğitmenleri ve kursiyerler katıldı. Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, sergide yer alan eserleri tek tek inceleyerek, emeği geçenleri tebrik etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak her yaştan vatandaşın kendilerini geliştirebilecekleri alanda onlara destek olduklarını ifade eden Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, MASMEK'in de bu noktada önemli bir yerde olduğunu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde bu kurslarda çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini söyledi. Özcan, Alaşehir'de kurs alan kursiyerler tarafından açılan Atatürk sergisinin de Alaşehirli vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördüğünü belirterek, emeği geçenlere tebrik ve teşekkür etti. - MANİSA

Alaşehir MASMEK kursiyerlerinden Atatürk sergisi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Okula geç kalan öğrenci, sirenleri duyunca sağanak yağmura aldırmadan saygı duruşuna geçti

Okula geç kalan öğrenci, sirenleri duyunca sağanak yağmura aldırmadan saygı duruşuna geçti

 Atatürk sevgisi her yerde! Tam 80 metre yüksekte saygı duruşunda bulundu

Atatürk sevgisi her yerde! Tam 80 metre yüksekte saygı duruşunda bulundu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title