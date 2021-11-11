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Alaşehir MASMEK Kursiyerlerinden Atatürk sergisi

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Alaşehir MASMEK Kursiyerlerinden Atatürk sergisi

Manisa Büyükşehir Belediyesinin sanat ve meslek edindirme kursları arasında önemli bir yere sahip olan hizmetlerinden MASMEK'in, Alaşehir ilçesinde eğitim alan kursiyerleri, 10 Kasım münasebetiyle Atatürk sergisi açtı.

MANİSA (Bültenler) - Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun'un da ziyaret ettiği sergide yer alan eserler, Alaşehirli vatandaşların beğenisini topladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (MASMEK) kursiyerleri, Alaşehir'de Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83'üncü yıldönümü olması vesilesiyle Atatürk fotoğrafları sergisi açtı. Açılışa, Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir Muhtarlık İşleri Müdürü Himmet Güneş, MASMEK İlçeler Koordinatörü Ahmet Kaplan, MASMEK eğitmenleri ve kursiyerler katıldı. Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, sergide yer alan eserleri tek tek inceleyerek, emeği geçenleri tebrik etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak her yaştan vatandaşın kendilerini geliştirebilecekleri alanda onlara destek olduklarını ifade eden Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, MASMEK'in de bu noktada önemli bir yerde olduğunu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde bu kurslarda çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini söyledi. Özcan, Alaşehir'de kurs alan kursiyerler tarafından açılan Atatürk sergisinin de Alaşehirli vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördüğünü belirterek, emeği geçenlere tebrik ve teşekkür etti.

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