Alaşehir Kongresi Adına Kitap Fuarı Düzenledik

Başkan Yardımcılarımız ve Meclis Üyelerimiz ile birlikte Alaşehir Kongresinin 102. Yılı Anısına Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında düzenlediğimiz kitap fuarının açılışını gerçekleştirdik.