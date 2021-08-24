Alaşehir Kongresi Adına Kitap Fuarı Düzenledik
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Alaşehir Kongresi Adına Kitap Fuarı Düzenledik

Alaşehir Kongresi Adına Kitap Fuarı Düzenledik
Habermetre - Haberler | Toplum

Başkan Yardımcılarımız ve Meclis Üyelerimiz ile birlikte Alaşehir Kongresinin 102. Yılı Anısına Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında düzenlediğimiz kitap fuarının açılışını gerçekleştirdik.

Başkan Yardımcılarımız ve Meclis Üyelerimiz ile birlikte Alaşehir Kongresinin 102. Yılı Anısına Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında düzenlediğimiz kitap fuarının açılışını gerçekleştirdik.

Kitap Fuarı 16- 28 Ağustos 2021 tarihleri arasında saat 10. 00 ile 23. 00 saatleri arasında gerçekleşecek olan etkinliğe tüm halkımızı bekliyoruz.

Kaynak: Habermetre

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