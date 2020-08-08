Alaşehir'in ünlü üzümünde bu yılın ilk ihracatı gerçekleşti
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Alaşehir'in ünlü üzümünde bu yılın ilk ihracatı gerçekleşti

Alaşehir'in ünlü üzümünde bu yılın ilk ihracatı gerçekleştiMANİSA'nın Alaşehir ilçesinin dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sofralık Sultani üzümünde, 2020 yılı ihracatı başladı.

08.08.2020 16:32 | Son Güncelleme: 08.08.2020 16:44

Alaşehir'in ünlü üzümünde bu yılın ilk ihracatı gerçekleşti

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinin dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sofralık Sultani üzümünde, 2020 yılı ihracatı başladı.

Ege İhracatçılar Birliği tarafından dün kesilen Çekirdeksiz Sofralık Sultani Üzümü, bugün ihraç edilmeye başlandı. Bu yılın ilk ihracatı için Alaşehir Borsası'nda tören düzenlendi. Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Soygür, Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Davut Kanal, Gümrük Müdürü Mehmet Uğurlu ve ihracatçılar törene katıldı. Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, yola çıkarak Rusya'ya gönderilen ilk TIR'ın kapaklarını kapatarak, kapısını mühürledi. İlk gün Rusya ve Avrupa ülkelerine 70'e yakın TIR, gönderildi.

Alaşehir Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Soygür, geçen yıl ilçeden ihraç edilen sofralık üzümün 157 bin ton 500 kilo olduğunu belirterek, "Bunun yanında Alaşehir'den kiraz, kuru üzüm, nar gibi çeşitli ürünlerin ihracatı yapıldı. Üzüm, kiraz, domates ve nar başta olmak üzere tarımsal ürünlerde 2019 yılında Alaşehir'den 276 bin ton tarımsal ürün ihracatı gerçekleştirildi. Genel ekonomik değerlendirmede, Alaşehir'den en fazla sofralık üzüm ihracatı yapıldı. Hedefimiz önümüzdeki yıllarda bu rakamları daha da artırmak olacak. İhracattaki başarının en büyük nedeni, ihracat işlemlerinde ve bürokraside sağlanan kolaylık, işlemlerin en kısa sürede tamamlanabilmesidir. Ayrıca güvenli, sağlıklı ve kaliteli ürün yetiştiren çiftçilerimiz ve dış pazarlara gönderen ihracatçılarımızdır. Alaşehir Gümrüğü'nden 2019 yılında yapılan toplam tarımsal ürünlerden toplamda yaklaşık 550 milyon dolar gelir sağlandı. Bu yılki hedefimiz, bu rakamı daha da yukarılara çıkarabilmek" dedi.

Alaşehir'in ünlü üzümünde bu yılın ilk ihracatı gerçekleşti

Kaynak: DHA

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