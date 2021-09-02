ALAŞEHİR'İN KURTULUŞU İÇİN KOŞTULAR

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Üzüm Festivali kapsamında, 'Üzüm Maratonu' düzenlendi.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Üzüm Festivali kapsamında, 'Üzüm Maratonu' düzenlendi. 34 sporcunun katıldığı 4 kilometrelik koşuda Ferdi Kal, ipi göğüsleyerek, birinci oldu. Festival akşam ise Melek Mosso'nun sahne aldığı konserle devam etti.

Alaşehir'de 30 Ağustos- 5 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 3'üncü Üzüm Festivali, çeşitli etkinliklerle sürüyor. Etkinlik kapsamında, dün 'Üzüm Maratonu' düzenlendi. Maratona 2'si kadın 34 sporcu katıldı. Eski İzmir Karayolu üzerinde Çeşneli Mahallesi kavşağından başlayan koşu, Alaşehir girişinde sona erdi. Koşuyu CHP'li Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Arkadaşlar centilmence koşalım. Üzüm için, üzümün hak ettiği değeri bulması için koşuyorsunuz. Alaşehir'in kurtuluşu için koşuyorsunuz. Kazasız belasız koşular diyerek, başlattı. 4 kilometrelik koşu boyunca Alaşehirliler, sporcuları güzergah boyunca alkışlarla destekledi. Maratonun sonunda Ferdi Kal, ipi göğüsleyen isim oldu.

Birinci olan Kal'ı, ikinci olan Murat Oruç ve üçüncü olan Sami Hızal takip etti. Yarışmada, birinci olan yarım, ikinci olan çeyrek, üçüncü olan ise gram altın ile ödüllendirilecek. Dereceye girenlere ödülleri 5 Eylül'de törenle verilecek. Yarışı birinci olarak tamamlayan Ferdi Kal, ipi göğüsledikten sonra Türk bayrağı ile tur atarak bu başarısını kutlayıp, Alaşehir'in kurtuluşu ve Atatürk için koştum dedi.

Maratona katılan iki kadın sporcudan biri olan Gülşen Çelik de Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk için koştum. Amacım kazanmak değildi diye konuştu.

Maratonun en yaşlısı olan 65 yaşındaki emekli maden mühendisi Raşit Bakkaloğlu, yarışa katılmamın nedeni 30 Ağustos Zafer Bayramı ve ardından gelen Alaşehir'in kurtuluşu ile ilgili etkinliğe katılmaktı. Bize bu günleri veren sevgili Atatürk ve arkadaşlarına saygı ve sevgi ile anıyoruz, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum dedi.

KUVAY-I MİLLİYE RUHU GÖRDÜM

Yarış sonunda konuşan Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Hepinize teşekkür ediyorum Bu sene 30 Ağustos Zafer Bayramı için koştunuz.

Bir hafta içerisinde 450 kilometre giden Kuvay-i Milliyeciler'deki ruhla koştunuz dedi.

'HAY MAŞŞALLA MÜKEMMEL BİR KALABALIK'

Festivalin akşam bölümünde ise ünlü şarkıcı Melek Mosso, Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda sahne aldı. Konseri yaklaşık 15 bin kişi izledi.

Meydanı dolduran kalabalığı gören Mosso, Hay maşallah, mükemmel bir kalabalık diyerek, 24 şarkı seslendirerek Alaşehirlilere keyif dolu anlar yaşattı. Mosso, bazı şarkılarını seslendirirken, flüt çalarak konsere renk kattı. Konserin sonunda Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Mosso'ya Alaşehir üzümü ve çiçek verip, teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı