Alaşehir'in en yaşlı kadını Babalar Günü'nde hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Alaşehir'in en yaşlı kadını Babalar Günü'nde hayatını kaybetti

MANİSA'ın Alaşehir ilçesinin en yaşlı insanı 111 yaşındaki Hanım Ölmez, babalar Günü'nde hayatını kaybetti.

Alaşehir'in en yaşlı kadını Babalar Günü'nde hayatını kaybetti
21.06.2020 23:54 | Son Güncelleme: 22.06.2020 00:17

MANİSA'ın Alaşehir ilçesinin en yaşlı insanı 111 yaşındaki Hanım Ölmez, babalar Günü'nde hayatını kaybetti.

Alaşehir Hacıaliler Mahallesi'nde oturan ve Alaşehir'in en yaşlı kişisi olan 5 çocuk annesi 111 yaşındaki Hanım Ölmez, bugün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, 5 Mayıs Anneler Günü'nde Hanım Ölmez'i evinde ziyaret ederek, Anneler Günü'nü kutlamıştı. 111 ylaşındaki Hanım Ölmez, Babalar Günü'nde yaşlılığa bağlı nedenlerle hayata gözlerini yumdu. Hacıaliler Camiinde kılınan namazdan sonra Ölmez'in cenazesi Hacıaliler Mezarlığında toprağa verildi. 

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi Haber
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi
10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak Haber
10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı Haber
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı
Koronavirüsün konuşulduğu programda doktorlar birbirlerine girdi Haber
Koronavirüsün konuşulduğu programda doktorlar birbirlerine girdi
Son Dakika: Bursa Kestel'deki sel faciasında ölü sayısı yükseldi Haber
Son Dakika: Bursa Kestel'deki sel faciasında ölü sayısı yükseldi
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı Haber
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı
Kick boks sporcusu, trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi
Kick boks sporcusu, trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi
3 çocuğunun annesini öldüren zanlı, adliye girişinde oğlu için seslendi
3 çocuğunun annesini öldüren zanlı, adliye girişinde oğlu için seslendi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışına rağmen yoğun bakımdaki hasta sayısının düşük olduğu illeri paylaştı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışına rağmen yoğun bakımdaki hasta sayısının düşük olduğu illeri...
Ülkede son zamanlarda patlak veren yılanların öldürülmesi hastalıkları artırabilir
Ülkede son zamanlarda patlak veren yılanların öldürülmesi hastalıkları artırabilir
Kastamonu Valisi Avni Çakır ile şehit babasını duygulandıran tesadüf
Kastamonu Valisi Avni Çakır ile şehit babasını duygulandıran tesadüf
İstanbul'da güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, piknik yapmak için araçlarıyla metrelerce uzunluktaki kuyruğa girdiler
İstanbul'da güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, piknik yapmak için araçlarıyla metrelerce uzunluktaki kuyruğa...
ATV ile kara yolunda yaptıkları pes dedirtti! Trafik güvenliğini hiçe saydı
ATV ile kara yolunda yaptıkları pes dedirtti! Trafik güvenliğini hiçe saydı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası'na yüzüğünü bağışlayan kadına aynı yüzüğü hediye etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası'na yüzüğünü bağışlayan kadına aynı yüzüğü hediye etti
Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı
Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Babalar Günü paylaşımı
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Babalar Günü paylaşımı
Mariano hakemlere isyan etti: Bu hakemlerle şampiyon olmamız zor
Mariano hakemlere isyan etti: Bu hakemlerle şampiyon olmamız zor
90+4'teki VAR kararı, G.Saray-G.Antep maçına damga vurdu
90+4'teki VAR kararı, G.Saray-G.Antep maçına damga vurdu
Galatasaray - Gaziantep FK maçında Radamel Falcao sakatlandı
Galatasaray - Gaziantep FK maçında Radamel Falcao sakatlandı
'En son ne zaman çalındı, hatırlamıyorum' diyen Fatih Terim isyan etti: Bize gereğini yaptılar
"En son ne zaman çalındı, hatırlamıyorum" diyen Fatih Terim isyan etti: Bize gereğini yaptılar
Dilan Çiçek Deniz ile Metin Akdülger'in Netflix'te yayınlanan filmdeki sevişme sahnesi olay oldu
Dilan Çiçek Deniz ile Metin Akdülger'in Netflix'te yayınlanan filmdeki sevişme sahnesi olay oldu
Sivas'ta halı sahalar koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı
Sivas'ta halı sahalar koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı
Kayseri'de üvey baba dehşeti! 3 yaşındaki çocuğu boğarak öldürüp mezarlığa gömdü
Kayseri'de üvey baba dehşeti! 3 yaşındaki çocuğu boğarak öldürüp mezarlığa gömdü
Yağmurdan korunmak için ağaç altına giren kadın, yıldırım çarpması sonucu öldü
Yağmurdan korunmak için ağaç altına giren kadın, yıldırım çarpması sonucu öldü
İki kişinin ölümüne neden olan sel felaketi vatandaşın kamerasına böyle yansıdı
İki kişinin ölümüne neden olan sel felaketi vatandaşın kamerasına böyle yansıdı
Ünlü anketçi Hakan Bayraktar'dan 1 yıl sonra gelen itiraf: Teke tek çağırdım, 5 kişi gelip saldırdılar
Ünlü anketçi Hakan Bayraktar'dan 1 yıl sonra gelen itiraf: Teke tek çağırdım, 5 kişi gelip saldırdılar
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Muş'ta sürü halinde görülen çalı çekirgeleri büyük korkuya neden oluyor
Muş'ta sürü halinde görülen çalı çekirgeleri büyük korkuya neden oluyor
Galatasaray, 10 kişi kaldığı maçta 90+15'te yediği golle Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldı
Galatasaray, 10 kişi kaldığı maçta 90+15'te yediği golle Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldı
Merve Boluğur, göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle hayran bıraktı
Merve Boluğur, göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle hayran bıraktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Fuat Oktay Ömer Çelik Berat Albayrak Süleyman Soylu
Magazin Sezen Aksu Bülent Ersoy Ozan Açıktan Dilan Çiçek Deniz
Spor Ali Koç Ozan Tufan Adem Büyük Tahir Karapınar Fernando Muslera
Daha Fazla Bursa Kadın Kasımpaşa Gaziantep
Şu an buradasınız: Alaşehir'in en yaşlı kadını Babalar Günü'nde hayatını kaybetti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.6.2020 00:27:13. #1.15#
title