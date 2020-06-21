Alaşehir'in en yaşlı kadını Babalar Günü'nde hayatını kaybetti MANİSA'ın Alaşehir ilçesinin en yaşlı insanı 111 yaşındaki Hanım Ölmez, babalar Günü'nde hayatını kaybetti.

MANİSA'ın Alaşehir ilçesinin en yaşlı insanı 111 yaşındaki Hanım Ölmez, babalar Günü'nde hayatını kaybetti.

Alaşehir Hacıaliler Mahallesi'nde oturan ve Alaşehir'in en yaşlı kişisi olan 5 çocuk annesi 111 yaşındaki Hanım Ölmez, bugün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, 5 Mayıs Anneler Günü'nde Hanım Ölmez'i evinde ziyaret ederek, Anneler Günü'nü kutlamıştı. 111 ylaşındaki Hanım Ölmez, Babalar Günü'nde yaşlılığa bağlı nedenlerle hayata gözlerini yumdu. Hacıaliler Camiinde kılınan namazdan sonra Ölmez'in cenazesi Hacıaliler Mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: DHA