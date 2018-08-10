Alaşehir'in Asfalt Çalışmalarına Yerinde İnceleme

Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç ile birlikte Şeyh Sinan Mahallesi'nde devam eden sıcak asfalt çalışmalarımızı yerinde inceleyerek, ekiplerden bilgi aldı.

Alaşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve ekibinin destekleriyle ilçe merkezi ve mahallelerde yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Başkan Yardımcıları, birim amirleri ve Şeyh Sinan Mahalle Muhtarı ile birlikte ilçe merkezinde bulunan Şeyh Sinan Mahallesi'nde devam eden sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek, gece gündüz demeden Alaşehir için hizmet veren ekiplere emeklerinden dolayı teşekkür etti.

İncelemeler sırasında mahalle sakinlerinin yoğun sevgisi ile karşılanan Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Başkan Ali Uçak ve beraberindekiler mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi. Daha yaşanılabilir bir Alaşehir için gece gündüz demeden çalışmalarına devam ettiklerini belirten Başkan Ali Uçak, "Arkadaşlarımızla birlikte şehrimizin birçok noktasında devam eden çalışmalarımız ile şehrimizi güzelleştirmeye devam ediyoruz. Asfalt çalışmalarımızdan vatandaşlarımızın oldukça memnun kaldığını gördük. Bu durum da bizi daha çok motive etti ve oldukça mutlu olduk. Alaşehirimiz büyümesinde, kalkınmasında ve hedeflerimize ulaşma noktasında bizlerden desteğini esirgemeyen başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün ve tüm ekibine, bizleri bu gece çalışmalarımızda yalnız bırakmayan Genel Sekreter Yardımcımız Sayın Mustafa Genç'e teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - MANİSA