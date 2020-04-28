Alaşehir ilçesine bağlı Caberfakılı Mahallesi'nin karantina süresi uzatıldı Alaşehir ilçesine bağlı Caberfakılı Mahallesi'nin karantina süresi uzatıldı Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Caberfakılı Mahallesi'nde korona virüs tedbirleri kapsamında 15 Nisan'da başlatılan karantina süresi 5 Mayıs'a kadar uzatıldı.

Alaşehir ilçesine bağlı Caberfakılı Mahallesi'nin karantina süresi uzatıldı

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Caberfakılı Mahallesi'nde korona virüs tedbirleri kapsamında 15 Nisan'da başlatılan karantina süresi 5 Mayıs'a kadar uzatıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Caberfakılı Mahallesi'ndeki karantina süresi uzatıldı. Korona virüs testi pozitif çıkan hastaların bulunması üzerine 15 Nisan'da başlatılan karantina süresi 5 Mayıs'a kadar uzatıldı. 28 Nisan 2020 günü dolan karantina süresini değerlendiren Alaşehir Hıfzıssıhha Kurulu yaptığı toplantı sonunda pozitif hasta kişilerin bulunduğu gerekçesiyle karantinanın 5 Mayıs 2020 tarihi saat 24.00'e kadar uzatılması kararı aldı.

Kararda şu ifadelere yer verildi: "Alaşehir Hıfzıssıhha Kurulu 15/04/2020 tarih ve 28 sayılı kararına istinaden uygulanan Caberfakıllı Mahallesi'ndeki karantina uygulamasının takip edilen Covid-19 pozitif hasta kişilerin bulunmasından dolayı 28/04/2020 tarihi saat 24.00 ten itibaren 05/05/2020 Salı saat 24.00'e kadar uzatılmasına karar verilmiştir" denildi.

Kaynak: İHA