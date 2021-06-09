Alaşehir Halk Eğitim Merkezi geleneksel el sanatları sergisi açtı

Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce geleneksel el sanatları sergisi düzenlendi.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce geleneksel el sanatları sergisi düzenlendi.

Müdürlüğün yıl içinde açtığı kurslara devam eden kursiyerlerle eğitmenlerin eserlerinin gösterime sunulduğu sergi, Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında açıldı.

Sergi açılışına Kaymakam Abdullah Uçgun ve Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ile ilçe protokolü de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım