Alaşehir Fırat Yılmaz Çakıroğlu Parkı ve Genişleme Sahası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Alaşehir Fırat Yılmaz Çakıroğlu Parkı ve Genişleme Sahası

Alaşehir Fırat Yılmaz Çakıroğlu Parkı ve Genişleme Sahası
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

Alaşehirde bulunan Ilıca Mahallesi Park ve Genişletme projesi kapsamında mevcut parka ilave olarak 23 bin metrekarelik alana yeni bir sosyal alan daha oluşturduk. 2 Milyon 50 Bin TL'ye ihalesi yapılan projemizi tamamlayıp Alaşehirli vatandaşlarımızın hizmetine açtık. Hayırlı uğurlu olsun.

Alaşehirde bulunan Ilıca Mahallesi Park ve Genişletme projesi kapsamında mevcut parka ilave olarak 23 bin metrekarelik alana yeni bir sosyal alan daha oluşturduk. 2 Milyon 50 Bin TL'ye ihalesi yapılan projemizi tamamlayıp Alaşehirli vatandaşlarımızın hizmetine açtık. Hayırlı uğurlu olsun.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Ömer Halisdemir Jülide İskenderoğlu
Magazin Müge Anlı Tuğba Özay Sezen Aksu Sevda Erginci
Spor Muslera Ali Koç Fatih Terim Sergen Yalçın Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Alaşehir Fırat Yılmaz Çakıroğlu Parkı ve Genişleme Sahası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.8.2021 11:21:20. #1.14#

title