Alaşehir Fırat Yılmaz Çakıroğlu Parkı ve Genişleme Sahası

Alaşehirde bulunan Ilıca Mahallesi Park ve Genişletme projesi kapsamında mevcut parka ilave olarak 23 bin metrekarelik alana yeni bir sosyal alan daha oluşturduk. 2 Milyon 50 Bin TL'ye ihalesi yapılan projemizi tamamlayıp Alaşehirli vatandaşlarımızın hizmetine açtık. Hayırlı uğurlu olsun.