Alaşehir Engelsiz Parkı
Her alanda vatandaşlarının önündeki engelleri kaldırmaya devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Alaşehir Belediyesi ile birlikte ilçede engelli bireylerin kullanımı için engelsiz yaşam parkı oluşturdu.
Her alanda vatandaşlarının önündeki engelleri kaldırmaya devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Alaşehir Belediyesi ile birlikte ilçede engelli bireylerin kullanımı için engelsiz yaşam parkı oluşturdu. Parkta yer alan oyun gruplarında engelli bireylerde her çocuk gibi keyifli vakit geçirebiliyor.
Kaynak: Habermetre