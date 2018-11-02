Alaşehir Devlet Hastanesinde Gerçeği Aratmayan Tatbikat

Alaşehir Devlet Hastanesinde düzenlenen Hasta Acil Afet Planı (HAP) tatbikatı gerçeğini aratmadı. Senaryo gereği yaşanan bir tren kazasının canlandırıldığı tatbikatta, hastane personelinin böylesine büyük bir kaza sonrası nasıl hareket etmesi gerektiği uygulamalı olarak gösterildi.

Alaşehir Devlet Hastanesinde olası bir tren kazası sonrası yaşanabilecek bir durum senaryo gereği canlandırıldı. Tren kazasında ölen ve yaralananların ilk müdahaleleri, hasta yakınlarının davranışları, hasta yakınlarının yaralıları kendi imkanları ile taşımaları, hasta yakınlarının koşuşmaları ve ağlamaları gerçeğini aratmadı. Tatbikattan haberi olmayan bazı vatandaşlar gerçek zannedip, yardımcı olmaya çalışırken bazı vatandaşlar da tatbikat olduğunu bilmedikleri uygulamadan cep telefonu ile görüntü çekmeye çalıştı. Tatbikatta yaklaşık 60 öğrenci görev aldı.

Acil servis ve hastanede çalışanların acil durumlarda karşılaşılan eksikliklerin tespiti, daha duyarlı olunması amacıyla her yıl düzenlenen tatbikatta, bu yıl senaryo gereği Akkeçili Mevkiinde tren kazası yaşandı. Tren kazasında 5 ölü, 3'ü ağır yaralı olmak üzere çok sayıda yaralı sonrası hastane alarma geçti. Acil servis ekipleri yaralıların durumlarına göre kırmızı, sarı, siyah gibi çizgilerin anlamlarına göre müdahale etti.

Alaşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Orhan Kırmalı, "Her yıl uygulanan tatbikatlarda senaryo gereği bu yıl bir tren kazasını canlandırdık. Amacımız yaralılara zamanında müdahale, eylem planlarının gözden geçirilmesi, yaşanabilecek aksaklıkları gözden geçirilmesi ve en kısa sürede en hızlı ve doğru uygulamayı sağlayabilmek. Tatbikata katılan tüm ekibimize ve bizlere destek veren öğrencilerimize teşekkür ediyoruz." dedi. - MANİSA