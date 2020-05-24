Alaşehir'den kiraz ihracatı başladı
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Alaşehir'den kiraz ihracatı başladı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, kiraz ihracatına başlandı.

Alaşehir'den kiraz ihracatı başladı
24.05.2020 12:19 | Son Güncelleme: 24.05.2020 12:23

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, kiraz ihracatına başlandı. İhracatçı Ali Uçak, Türkiye genelinde bu sezon 1 milyar dolarlık kiraz ihracatının hedeflendiğini söyledi.

Türkiye'nin, üretiminde dünyanın önde gelen ülkelerinden olduğu kirazda, ihracat sezonu başladı. Kiraz ihracatının önemli bölümünün yapıldığı Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki işleme tesislerinde dünya pazarlarından gelen talepleri karşılamak için çalışmalar hızla sürdürülüyor. Soğuk hava TIR'larıyla alım merkezlerinden işleme tesislerine getirilen kirazlar, yıkanıp, boyutlarına göre seçildikten sonra paketlenerek, ihraç edilmek üzere gümrüğe gönderiliyor. Alaşehir'in en büyük yaş sebze- meyve ihracatçılarından Ali Uçak, 10 gün önce başlayan 'burlat' cinsi erkenci kiraz ihracatının hava kargo yoluyla yapıldığını, Uzak Doğu ülkeleri ve Rusya'ya yapılan ilk sevkiyatların ardından asıl sezonun 'kısa sap' diye de adlandırılan 'Napolyon' cinsi ile başladığını söyledi.Geçen yıla oranla bu sene ürün kalitesinin daha iyi olduğunu vurgulayan Uçak, "Bu yıl yüzde 15-20 rekolte artışı bekliyoruz. Önümüzdeki haftadan itibaren kiraz ihracatında artış olacaktır. Türkiye kiraz ihracatının yaklaşık yüzde 60'ını Alaşehir Gümrüğü'nden gerçekleştiriyoruz. Adana'nın Toros Dağları'nda yetişen kirazımız geliyor, burada tesislerimizde işleniyor ve yine buradan gümrüklenip gideceği ülkeye doğru yola çıkıyor. Türkiye genelinde bu sezon 1 milyar doların üzerinde kiraz ihracatı hedefliyoruz. Ali Uçak, Alaşehir Gümrüğü'nden Almanya, İngiltere, Avusturya, Norveç, Hollanda, Danimarka, Singapur, Çin, Malezya gibi Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerin yanında Rusya'ya kiraz ihracatı yapıldığın ifade etti.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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