Alaşehir'deki üzüm bağlarını don vurdu
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Alaşehir'deki üzüm bağlarını don vurdu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Alaşehir'deki üzüm bağlarını don vurdu

MANİSA'nın Alaşehir ilçesindeki üzüm bağları, kar yağışının ardından don olayının yaşanması sonucu zarar gördü.

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MANİSA'nın Alaşehir ilçesindeki üzüm bağları, kar yağışının ardından don olayının yaşanması sonucu zarar gördü. Yapılan incelemelerde, yüzde 25 ila 90 arasında zarar tespit edilirken, bazı üreticilerin zararının daha da fazla olduğu belirtildi.  

Alaşehir'de üzüm bağları, kar yağışının ardından don olayının yaşanması sonucu zarar gördü. Bağlarda oluşan zararın tespiti için Alaşehir Ziraat Odası ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sahada incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde, yüzde 25 ila 90 arasında zarar tespit edildi. Bazı üreticiler zararın büyük olduğunu vurguladı.  

Alaşehir'de zarar gören üzüm bağlarında incelemelerde bulunan Alaşehir Ziraat Odası Danışmanı Ziraat Mühendisi Dündar Yalçın, "Özellikle Alaşehir'in doğu bölgesi olan Sarıgöl sınırına kadar olan köylerimizde ciddi zarar var. Erkenci çeşitlerde zarar yüzde 25 ila yüzde 90 arasında gerçekleşti. Çekirdeksiz sultaniye üzümde ise yine aynı bölgelerde yaklaşık yarı yarıya yakın bir zarar söz konusu. Diğer bölgelerimizde ise zarar düşük seviyede gerçekleşti. Bunun nedeni ise buradakiler tedbirini aldı. Damlama sulama yöntemleri, fıskiyeleri açma, eski usullerden saman ve lastik yakma olaylarını gerçekleştirdiler. Üretici ürününü ve kendisini garantiye almak istiyorsa; kesinlikle ve kesinlikle tarım sigortası yaptırtmak zorunda" dedi.

Alaşehir'deki üzüm bağlarını don vurdu
Alaşehir'deki üzüm bağlarını don vurdu
Alaşehir'deki üzüm bağlarını don vurdu
Alaşehir'deki üzüm bağlarını don vurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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