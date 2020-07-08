Alaşehir'de yangın eylem planları konuşuldu Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, Alaşehir ilçesindeki itfaiye müfrezelerini ziyaret ederek ateş savaşçılarından çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, Alaşehir ilçesindeki itfaiye müfrezelerini ziyaret ederek ateş savaşçılarından çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte özellikle anız yangınlarının arttığına dikkat çeken İnal, ziyarette yangın acil durum eylem planı kapsamında alınacak tedbirler, tahliye ve müdahale yöntemlerinin konuşulduğunu ifade etti.

Vatandaşların can ve mal güvenliği için 7/24 görev başında olan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye teşkilatı, yangın ve benzeri olumsuz durumların önüne geçmek için acil durum eylem planlarını harfiyen uyguluyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal da, bu kapsamda Alaşehir ilçesindeki 3. Bölge İtfaiye Amirliği, Yeşilyurt-Uluderbent ve Kavaklıdere İtfaiye Müfrezelerini ziyaret etti.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte özellikle anız yangınlarının arttığını belirten İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal, "Alaşehir'de itfaiye personellerimizle bir araya geldik. Son dönemde ilçede gerçekleşen yangın ve benzeri durumların değerlendirmesini yaptık. Yangın acil durum eylem planı kapsamında alınacak tedbirler, tahliye ve müdahale yöntemleri üzerine istişarelerde bulunduk" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA