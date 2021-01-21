Alaşehir'de yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Alaşehir'de yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı

21.01.2021 09:11 | Son Güncelleme: 21.01.2021 09:14
Alaşehir'de yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde semt pazarlarından toplanan artık ürünler, kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayan yaban hayvanları için doğaya bırakıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde semt pazarlarından toplanan artık ürünler, kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayan yaban hayvanları için doğaya bırakıldı.

Temizlik işçileri tarafından akşam saatlerinde çeşitli semt pazarlarından toplanan sebze ve meyveler, Karadağ, Horzumalayaka, Osmaniye, Kozluca mahallelerinin yüksek kesimlerine götürüldü.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, havaların soğumasıyla ilçenin yüksek kesimlerine kar düştüğünü belirterek şunları söyledi:

"Havaların soğuk gitmesi ve hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı yüzünden aç kalma tehlikesi ile karşı karşıya kalan yaban dostlarımıza zaten belediye olarak, yiyecek ve su bırakıyoruz. Temizlik işçilerimiz de her hafta salı günleri kapalı pazar yerimizde kurulan semt pazarında pazarcı esnafının bıraktığı sebze, meyve ve et gibi artık maddeleri ayrı toplayarak, yaban hayvanlarımızın beslenme ihtiyacını karşılamak istedik."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump Selçuk Özdağ Meral Akşener Mustafa Sarıgül
Magazin Cemre Kemer Acun Ilıcalı Gülben Ergen Serdar Ortaç
Spor Ali Koç Arda Turan Mesut Özil Serdar Aziz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Joe Biden Beyaz Saray Spor Toto Süper Lig
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Alaşehir'de yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 09:28:02. #1.14#
title