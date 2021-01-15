Alaşehir'de üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı
15.01.2021 08:49 | Son Güncelleme: 15.01.2021 08:52
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı.
Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine Denizli yönünden gelen bir otomobili Çataltepe mevkiinde durdurdu.
Otomobildeki S.Ş'nin üzerinden 2 gram metamfetamin, 1 uyuşturucu hap ve 2 içme aparatı ele geçirildi.
S.Ş, gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım