Alaşehir'de uyuşturucuya geçit yok
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Alaşehir'de uyuşturucuya geçit yok

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Alaşehir'de uyuşturucuya geçit yok

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu maddelerle birlikte ele geçirilen 3 kişi gözaltına alındı.

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu maddelerle birlikte ele geçirilen 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerle birlikte toplam 17.38 gram esrar maddesi, 2.43 gram bonzai maddesi, 1 adet ruhsatsız tüfek ile 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Yenimahalle Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen S.K. (31) isimli şahsın yapılan üst aramasında 0.17 gram esrar maddesi ele geçirildi. Devam eden araştırmalar sonucu S.K.'nın uyuşturucu maddeyi M.A.(31) isimli şahıstan aldığı tespit edildi. M.A. isimli şahsın Yenimahalle Mahallesi'nde bulunan ikametgahında yapılan aramalarda, değişik poşetler içerisinde 12.89 gram esrar maddesi, 4.32 gram esrar ve kenevir tohumu, ayrı ayrı 5 paket içinde toplam 1.96 gram bonzai, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. S.K. ve M.A. gözaltına alındı. Ayrıca Beşeylül Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen İ.G. (27) isimli şahsın üzerinde yapılan aramalarda 0.47 gram bonzai maddesi bulundu. İ.G. de ekipler tarafından gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şahıslardan M.A. uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.K. isimli şahsın serbest bırakıldığı, İ.G. isimli şahsın ise emniyetteki sorgusunun devam ettiği bildirildi. - MANİSA

Alaşehir'de uyuşturucuya geçit yok

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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