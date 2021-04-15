Alaşehir'de uyuşturucudan 2 tutuklama
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Alaşehir'de uyuşturucudan 2 tutuklama

Alaşehir'de uyuşturucudan 2 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir ikamet ve işyerine yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ile birlikte 3 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir ikamet ve işyerine yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ile birlikte 3 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucu Sarısu Mahallesinde tespit edilen bir ikamette yapılan aramalarda, 415,26 gram metamfetamin, 40.01 gram esrar, 0,98 gram bonzai, boş jelatin kağıtları ve 1 adet av tüfeği ve 6 adet fişek ele geçirildi. Firari şüpheli S.S. (28) yakalanırken M.E. (36) isimli firari şahsın ise arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Alaşehir'in Yenice Mahallesinde ise S.Y. (37) isimli şahsın iş yerinde yapılan aramalarda 18,37 gram metamfetamin maddesi, 2 adet sentetik ecza, 0.53 gram bonzai, içerisinde bir miktar uyuşturucu bulunan içme aparatı ele geçirildi. İşyeri sahibi S.Y. ve iş yerinde çalışan İ.G. (27) gözaltına alındı.

İki ayrı operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı emniyetteki sorgularının ardından bugün 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan adliyeye sevk edildi. S.Y. ve İ.G. mahkeme tarafından tutuklanırlarken, S.S. (27) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.E. isimli şahsın ise arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - MANİSA

Alaşehir'de uyuşturucudan 2 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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