Alaşehir'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, polisin eve düzenlediği operasyonda 3,45 gram uyuşturucu madde metamfetaminle yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.

İhbarı değerlendiren Alaşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanan kişiler olduğu ihbarı yapılan İstasyon Mahallesi'ndeki eve dün gece operasyon düzenledi. Evde gerçekleştirilen aramada 3,45 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi. Evdeki S.A. (33), M.Ö. (28) ve Y.P. (27) ve M.K.M.K. (35) ise gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: DHA