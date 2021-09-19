Alaşehir'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama - Haberler
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Alaşehir'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Alaşehir'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından dün gece Beşeylül Mahallesi'nde bir eve yapılan operasyonda, 1 adet hassas terazi, 4.41 gram esrar, 18.51 gram metamfetamin, 14 adet sentetik ecza hapı, 2 adet 300 mg'lık sentetik ecza hapı, 1 adet tabanca ele geçirildi. İkamette bulunan F.C.A. (25), Ö.B. (43), Y.A. (22), K.G. (38) ve 19 yaşındaki C.Ö. adlı kadın gözaltına alındı. ' Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti' suçundan işlem yapılan zanlılar, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. 5 kişiden Ö.B., F.C.A. ve C.Ö. çıkartıldıkları mahkemece tutuklanırken, Y.A. ve K.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MANİSA

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