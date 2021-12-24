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Alaşehir'de uyuşturucu operasyonu

Alaşehir'de uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 300 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 300 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı 7'nci JASAT, Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve Motosikletli Huzur Timi tarafından yapılan istihbarat çalışmalar neticesinde S.E.(33) isimli şahsın Alaşehir ilçesine bağlı Baklacı Mahallesi'nde ikamet ettiği evinde ve kullanılmayan metruk bina ve eklentilerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı, söz konusu ev ve eklentilerinde uyuşturucu madde bulundurduğunu tespit etti. Sabah 08.30 sıralarında ev ve eklentilerine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, yaptıkları aramada yaklaşık 300 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi. Şüpheli S.E isimli şahsın Denizli'de olduğu tespit edilirken, şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. - MANİSA

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