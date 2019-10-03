Alaşehir'de uyuşturucu operasyonu
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Alaşehir'de gerçekleştirilen operasyonda 6 kişi yakalandı. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan A.A. (36), M.K. (27), M.Ç. (26) ve M.B. (21) tutuklandı. Ö.M. (26) ve M.K. (31) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.