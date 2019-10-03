Alaşehir'de uyuşturucu operasyonu

Alaşehir'de uyuşturucu operasyonu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

03.10.2019 18:36
Alaşehir'de uyuşturucu operasyonu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Alaşehir'de gerçekleştirilen operasyonda 6 kişi yakalandı. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan A.A. (36), M.K. (27), M.Ç. (26) ve M.B. (21) tutuklandı. Ö.M. (26) ve M.K. (31) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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