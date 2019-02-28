Alaşehir'de Uyuşturucu Operasyonu
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu sattığı gerekçesiyle 1 kişi tutuklandı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu sattığı gerekçesiyle 1 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturcu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar neticesinde Yeşilyurt Mahallesinde içinde 4 kişinin bulunduğu şüpheli otomobili takibe aldı.
Teknik takibin ardından otomobili durduran ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedilen zanlılardan M.A. tutuklanırken diğer üç kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA