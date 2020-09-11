Alaşehir'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Alaşehir'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

Alaşehir'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
11.09.2020 22:40 | Son Güncelleme: 11.09.2020 22:44

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

Alaşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon çalışma başlattı. Polis ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen M.B.'yi (38) takibe aldı. Ekipler, dün gece M.B.'nin Beşeylül Mahallesi'nde bulunan evine baskın yaptı. Evde yapılan aramada 88 adet uyuşturucu hap, 0.7 gram kokain ve 2.7 gram bonzai ele geçirilirken M.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Angela Merkel Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Seda Sayan Barış Falay Ferhat Göçer
Spor Şenol Güneş Lionel Messi Eddie Newton Rıza Çalımbay Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Eylül Fransa Ankara Antalya
Şu an buradasınız: Alaşehir'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.9.2020 22:46:39. #1.15#
title