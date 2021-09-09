Alaşehir'de uyuşturucu ile yakalanan şüpheli tutuklandı
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Alaşehir'de uyuşturucu ile yakalanan şüpheli tutuklandı

Alaşehir'de uyuşturucu ile yakalanan şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım - Haberler | Güncel

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çantasında bir miktar metamfetamin, esrar ve uyuşturucu niteliğindeki hap bulunan zanlı tutuklandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çantasında bir miktar metamfetamin, esrar ve uyuşturucu niteliğindeki hap bulunan zanlı tutuklandı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Beşeylül Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde, durumundan şüphelendikleri E.Ç'yi durdurdu.

Şüphelinin çantasında yapılan aramada 86,51 gram metamfetamin, 8,70 gram esrar ve uyuşturucu niteliği olan 12 hap ele geçirildi.

E.Ç. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım

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