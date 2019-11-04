Alaşehir'de "Trashtag Challenge" etkinliği

04.11.2019 16:56

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, dünya çapındaki çöp toplama etkinliği "Trashtag Challenge" düzenlendi.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve ilçe gençlerinden oluşan gönüllüler, sosyal medya üzerinden yapılan duyuru ile Sarısu Mahallesi'nde toplanarak Hüseyinoğlu Deresi'ndeki çöpleri toplayarak etkinliğe destek verdiler.



Etkinlik öncesinde Hüseyinoğlu Deresi'nin çöplü haliyle fotoğraflarını çeken gençler, etkinlik sonunda temiz halini de fotoğrafladılar.



Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, temiz bir çevre için dünya çapından başlatılan "Trashtag Challenge" etkinliğine, Alaşehir ilçesi olarak destek verdiklerini söyledi.



Sarısu Mahallesi'nde yapılan etkinlikte bir traktör çöp topladıklarını belirten Öküzcüoğlu, şunları söyledi:



"Bugün genç arkadaşlarımızla birlikte Hüseyinoğlu Deresi'nde dünya çapında bir organizasyon olan 'Trashtag Challenge' etkinliğini gerçekleştirdik. Buradan şişeler ve atıklar başta olmak üzere bir traktör çöp çıktı. Biz istiyoruz ki temiz ve güzel bir dünya da yaşayalım. Bu yüzden dünya çapında gerçekleştirilen bu etkinliğe bizlerde Alaşehir'den destek verdik."

Kaynak: AA