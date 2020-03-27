Alaşehir'de trafikte koronavirüs tedbirleri Manisa'nın Alaşehir ilçesinde belediye ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçeye gelen araçları dezenfekte ediyor, sürücülerin ateşini ölçüyor.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde belediye ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçeye gelen araçları dezenfekte ediyor, sürücülerin ateşini ölçüyor.

İlçe genelindeki Kovid-19 önlemleri kapsamında belediye ekipleri, Süleyman Demirel Kavşağı'nda durdurulan araçları dezenfekte ederek sürücüler ve yolcuların ateş ölçümünü yapıyor.

İlçe girişlerindeki kontrolü yerinde takip eden Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, ilgili bakanlıkların aldığı önlemleri uyguladıklarını, vatandaşları uyarıp evde kalmaları yönünde uyardıklarını söyledi.

Kaynak: AA