Alaşehir'de temizlik çalışmaları hız kesmiyor
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Alaşehir'de temizlik çalışmaları hız kesmiyor

11.12.2020 12:33 | Son Güncelleme: 11.12.2020 12:37
Alaşehir'de temizlik çalışmaları hız kesmiyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı, ilk günden itibaren mücadelesini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde de temizlik ve hijyen faaliyetlerine devam ediyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı, ilk günden itibaren mücadelesini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde de temizlik ve hijyen faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda Alaşehir ilçesinde de hastaneler, sağlık ocakları, cadde, bulvar ve kaldırımlar dezenfeksiyonlu su ile yıkanarak, korona virüse karşı daha güvenli hale getirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Alaşehir İtfaiye Amirliği ekipleri, ilçedeki sorumluluk alanına giren cadde, ana arter ve kaldırımlar ile hastaneler ve sağlık ocaklarının girişlerini dezenfeksiyonlu su ile yıkama çalışması gerçekleştirdi. 17 ilçede olduğu gibi Alaşehir ilçesinde de yapılan çalışmalar, vatandaşların takdirini kazandı. Manisa Büyükşehir Belediyesinin her alanda yanlarında olmasından memnuniyet duyduklarını ifade eden Alaşehirliler, Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerine ve Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti. - MANİSA

Alaşehir'de temizlik çalışmaları hız kesmiyor
Alaşehir'de temizlik çalışmaları hız kesmiyor
Alaşehir'de temizlik çalışmaları hız kesmiyor
Alaşehir'de temizlik çalışmaları hız kesmiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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