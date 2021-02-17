Alaşehir'de şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi
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Alaşehir'de şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

17.02.2021 12:13 | Son Güncelleme: 17.02.2021 12:16
Alaşehir'de şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu ile 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu ile 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Killik Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Yeşilyurt Mahallesinde şüpheli bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılanan aramada 5 gram metamfetamin, uyuşturucu etkisi olan 3 hap ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Araçtaki A.T. (35) gözaltına alındı, M.K. (33) ve B.D. (33) jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım

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