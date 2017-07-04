Alaşehir'de Silahlı Saldırıya Uğrayan Kişi Hayatını Kaybetti

Alaşehir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.



Alınan bilgiye göre, Akkeçili Mahallesi mevkisinde silahla yaralanmış bir kişiyi gören vatandaşlar durumu güvenlik güçlerine ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.



Ağır yaralı Ahmet Aşkın (37) kaldırıldığı Alaşehir Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis ekipleri olayla ilgili soruştur başlattı.



Aşkın'ın evli ve özel bir firmada işçi olarak çalıştığı öğrenildi.