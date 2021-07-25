ALAŞEHİR'DE ŞİDDETLİ SAĞANAK HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde şiddetli yağmur kısa sürede sele dönüştü.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde şiddetli yağmur kısa sürede sele dönüştü. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar bulundukları yerlerde şiddetli sağanaktan çalıştı. İstasyon Mahallesi Gümüşpala Caddesi'nde ise rögarlar taştı, araçlar sular içinde kaldı. Menderes Mahallesi'nde oturan baba kız da şiddetli yağmur ve caddede oluşan sel suları nedeniyle yağmurun kesilmesini beklemek zorunda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı