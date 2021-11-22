Alaşehir'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
AA / Mehmet Akif Sarıhan - Haberler | Güncel
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.
MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Halil Bayer (19) yönetimindeki 45 ADT 786 plakalı otomobil, Süleyman Demirel Caddesi Hastane Kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü Bayer ile araçtaki Olcay Topçu (21) yaralandı.
Yaralılar Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA / Mehmet Akif Sarıhan - Son Dakika Haberleri
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