HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Alaşehir'de salkım güvesine karşı mesajlı uyarı

Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, sahada yaptıkları inceleme sonrası üzüm üreticilerinin cep telefonlarına uyarı mesajı göndererek, üzüm bağlarının salkım güvesine karşı korumaları için zirai ilaçlama yapılması gerektiğini bildiriyor.

Alaşehir'de salkım güvesine karşı mesajlı uyarı
25.07.2020 12:29 | Son Güncelleme: 25.07.2020 12:32

Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, sahada yaptıkları inceleme sonrası üzüm üreticilerinin cep telefonlarına uyarı mesajı göndererek, üzüm bağlarının salkım güvesine karşı korumaları için zirai ilaçlama yapılması gerektiğini bildiriyor.

Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, "Erken Uyarı Projesi" kapsamında bağ alanlarında tuzak kurma ve gözlem faaliyetleri sonucu elde ettikleri verileri değerlendirerek, çiftçilerin cep telefonlarına uyarı mesajı gönderiyor. Üreticiler mesajlı uyarı doğrultusunda zirai ilaçlama yapıyor. Alaşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelinin üzüm bağları üzerinde yaptıkları teknik çalışmalar sonucunda, salkım güvesi 3.nesline karşı larva (kurt ) dönemi geldiğini tespit ederek, üreticilerden zirai ilaçlama yapmalarını istediler. Üreticilerin yapılan uyarılar doğrultusunda bağlarında zirai ilaçlama mücadelesi yapmamaları halinde larvaların üzüm verimini olumsuz yönde etkileyeceğini belirten Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bülent Güleç, "Salkım güvesi üzüm bağları üzerinde uçarak, birkaç yüz metre gidebilir. Yumurtasını çiçek tomurcukları, çiçeklere veya saplarına bırakır. Bir dişi ortalama 60-70 yumurta bırakabilir, hatta bazen bu sayı 100'e kadar ulaşabilir. Yeni çıkan larva tomurcuk veya çiçek içine girerek beslenir. Büyüyen larvalar üzüm tanelerine zarar verebilir. Böylece üzüm asmasında verimi olumsuz yönde düşürür. Üreticilerimizin teknik ekibimizin uyarılarını dikkate alarak, zirai ilaç mücadelesi yapmaları gerekmektedir. Zirai ilaçlama ile ilgili teknik bilgileri müdürlüğümüzden ücretsiz olarak alabilirler. Teknik elemanlarımız sürekli sahada incelemeler yapıyorlar. Hangi dönemde hangi ilaçlama yapılacağını, nasıl mücadele yapılacağını üreticilerimize cep telefonlarına mesaj olarak gönderiyoruz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Erdoğan'ın Ayasofya'daki Kuran-ı Kerim tilaveti Amerikalı gazetecinin tüylerini ürpertti Dünya
Erdoğan'ın Ayasofya'daki Kuran-ı Kerim tilaveti Amerikalı gazetecinin tüylerini ürpertti
Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı Dünya
Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın acı günü! Babasını son yolculuğuna uğurladı Magazin
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın acı günü! Babasını son yolculuğuna uğurladı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan Kurban Bayramı için trafik denetimi talimatı! 17 ilimizdeki 20 güzergahta sıkı tedbir alınacak Güncel
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan Kurban Bayramı için trafik denetimi talimatı! 17 ilimizdeki 20 güzergahta...
Oğlunun acısını unutmaya çalışan Ebru Şallı, Bodrum tatilinde görüntülendi Magazin
Oğlunun acısını unutmaya çalışan Ebru Şallı, Bodrum tatilinde görüntülendi
Emekli vatandaş, sipariş ettiği hediyelik kağnı gelmeyince atölye kurup kendi üretmeye başladı Ekonomi
Emekli vatandaş, sipariş ettiği hediyelik kağnı gelmeyince atölye kurup kendi üretmeye başladı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP Kurultayı'nda! Gazetecilerin 'Ayasofya' sorusuna 2 kelimelik yorum
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP Kurultayı'nda! Gazetecilerin "Ayasofya" sorusuna 2 kelimelik yorum
Birlikte yaşadığı kadının ikiz kızlarını, oğluyla beraber istismar etti! Çocukların annesi olanlara göz yumdu
Birlikte yaşadığı kadının ikiz kızlarını, oğluyla beraber istismar etti! Çocukların annesi olanlara göz yumdu
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu
İnternetteki 'soda açma' videosu 5 yaşındaki çocuğu tek gözünden etti
İnternetteki 'soda açma' videosu 5 yaşındaki çocuğu tek gözünden etti
Antep fıstığı üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı tarlalarda silahlı nöbet tutuyor
Antep fıstığı üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı tarlalarda silahlı nöbet tutuyor
Kurban Bayramı öncesi mangal satışlarında yoğun artış yaşanıyor
Kurban Bayramı öncesi mangal satışlarında yoğun artış yaşanıyor
3 kentimiz diken üstünde! Koronavirüs vakaları hızla artıyor
3 kentimiz diken üstünde! Koronavirüs vakaları hızla artıyor
Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobil alev aldı! 1'i çocuk 2 kişi yanarak öldü
Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobil alev aldı! 1'i çocuk 2 kişi yanarak öldü
Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz?
Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz?
Pınar'ın en yakın arkadaşı: Doğum günümü 10 gün öncesinden kutladı, sanki öleceğini hissetti
Pınar'ın en yakın arkadaşı: Doğum günümü 10 gün öncesinden kutladı, sanki öleceğini hissetti
Hindistan'da koronavirüs kabusu! Bir günde 49 bin yeni vaka görüldü
Hindistan'da koronavirüs kabusu! Bir günde 49 bin yeni vaka görüldü
İkra Nur'un acısı dinmeden bir kayıp haberi daha! Küçük kızı bulmak için ekipler seferber oldu
İkra Nur'un acısı dinmeden bir kayıp haberi daha! Küçük kızı bulmak için ekipler seferber oldu
Merve Boluğur'un sevgilisi hayranı çıktı! İki yıl boyunca güzel oyuncuya övgüler yağdırmış
Merve Boluğur'un sevgilisi hayranı çıktı! İki yıl boyunca güzel oyuncuya övgüler yağdırmış
Oğlu için 2 kovanla arıcılığa başlayan anne, 2 yılda 200 kovana ulaştı
Oğlu için 2 kovanla arıcılığa başlayan anne, 2 yılda 200 kovana ulaştı
Mohammed Ayad yaptığı hata sebebiyle MasterChef'ten diskalifiye edildi
Mohammed Ayad yaptığı hata sebebiyle MasterChef'ten diskalifiye edildi
Mario Balotelli'nin eski sevgisili Raffaella Fico, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi
Mario Balotelli'nin eski sevgisili Raffaella Fico, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi
Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, pembe bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu
Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, pembe bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu
Tartıştığı kardeşini öldüren ağabey, saklandığı ormanda yakalandı
Tartıştığı kardeşini öldüren ağabey, saklandığı ormanda yakalandı
Aysofya Camii'nde ilk namazı kılmak için ailesiyle Keşmir'den geldi
Aysofya Camii'nde ilk namazı kılmak için ailesiyle Keşmir'den geldi
Sultanahmet'te namaz kılan Muharrem İnce'den kendisini eleştirenlere sert yanıt
Sultanahmet'te namaz kılan Muharrem İnce'den kendisini eleştirenlere sert yanıt
Sinan Akçıl, boşandığı eski eşi Burcu Kıratlı'ya doğum gününde evlilik teklifinde bulundu
Sinan Akçıl, boşandığı eski eşi Burcu Kıratlı'ya doğum gününde evlilik teklifinde bulundu
Pınar Gültekin cinayetinde annenin 'Katil tek değildi' şüphesini 2 bin saatlik görüntüler çürüttü
Pınar Gültekin cinayetinde annenin "Katil tek değildi" şüphesini 2 bin saatlik görüntüler çürüttü
Erzurum'da Avrupa'nın en büyük canlı hayvan pazarı açıldı
Erzurum'da Avrupa'nın en büyük canlı hayvan pazarı açıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ozan Güven Demet Akalın Merve Boluğur Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Ali Şansalan Nihat Özdemir Bülent Korkmaz Emre Belözoğlu
Daha Fazla Namaz Ayasofya Cuma Namazı Kurban Bayramı
Şu an buradasınız: Alaşehir'de salkım güvesine karşı mesajlı uyarı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.7.2020 12:33:43. #1.15#
title