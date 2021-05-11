ALAŞEHİR'DE OTOMOBİLLE KAMYONET ÇARPIŞTI 3 YARALI
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ALAŞEHİR'DE OTOMOBİLLE KAMYONET ÇARPIŞTI 3 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Çataltepe kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Alaşehir'den Sarıgöl yönüne giden Yavuz Şencan (25) yönetimindeki 06 BCN 191 plakalı kamyonet, Kadir Köroğlu (22) idaresindeki 09 LY 929 plakalı otomobiliyle kavşağa kontrolsüz girmesi sonucu çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini aldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan, otomobil sürücüsü Kadir Köroğlu yolcu konumunda bulunan eşi Kader Köroğlu(22) ve kardeşi Hatice Köroğlu(18) Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan sürücünün ayakta tedavisinin tamamlandığı diğer yaralılarında durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kavşakta bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akışı araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, kamyonet sürücüsü Yavuz Şencan gazetecilere yaptığı açıklamada, Bize yeşil ışık yanıyordu, otomobil kırmızı ışıkta geçerek, aniden bize vurdu dedi.

ALAŞEHİR'DE OTOMOBİLLE KAMYONET ÇARPIŞTI 3 YARALI
ALAŞEHİR'DE OTOMOBİLLE KAMYONET ÇARPIŞTI 3 YARALI
ALAŞEHİR'DE OTOMOBİLLE KAMYONET ÇARPIŞTI 3 YARALI
ALAŞEHİR'DE OTOMOBİLLE KAMYONET ÇARPIŞTI 3 YARALI
ALAŞEHİR'DE OTOMOBİLLE KAMYONET ÇARPIŞTI 3 YARALI
ALAŞEHİR'DE OTOMOBİLLE KAMYONET ÇARPIŞTI 3 YARALI
ALAŞEHİR'DE OTOMOBİLLE KAMYONET ÇARPIŞTI 3 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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