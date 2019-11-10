Alaşehir'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
10.11.2019 09:02 | Son Güncelleme: 10.11.2019 09:02
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
Killik Mahallesi'nde Nadir Aslan yönetimindeki 45 KA 4389 plakalı motosiklet, Sami Kılıp idaresindeki 09 S 2002 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaynak: AA