Alaşehir'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

Alaşehir'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

10.11.2019 09:02 | Son Güncelleme: 10.11.2019 09:02
Alaşehir'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

'nın ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Killik Mahallesi'nde yönetimindeki 45 KA 4389 plakalı motosiklet, Sami Kılıp idaresindeki 09 S 2002 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
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