Alaşehir'de Orman Yangını Büyümeden Kontrol Altına Alındı
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Alaşehir'de Orman Yangını Büyümeden Kontrol Altına Alındı

Alaşehir'de Orman Yangını Büyümeden Kontrol Altına Alındı
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Alaşehir'e bağlı Soğukyurt Mahallesi'nde öğle saatlerinde başlayan orman yangını, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Orman işletme ve mahalle sakinlerinin taral makineleri ile yaptıkları ilk müdahaleler sayesinde kontrol altına alındı.

Alaşehir'e bağlı Soğukyurt Mahallesi'nde öğle saatlerinde başlayan orman yangını, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Orman işletme ve mahalle sakinlerinin taral makineleri ile yaptıkları ilk müdahaleler sayesinde kontrol altına alındı. İlk müdahalenin önemine değinen İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal, yaşanabilecek yangınlarda ilk müdahalenin kısa sürede yapılabilmesi için çiftçilere taral makineleri ve su tankerlerini içi su dolu, hazır halde bekletmeleri çağrısında bulundu.

Alaşehir'in Soğukyurt Mahallesi'nde öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Yangına ilk müdahaleyi Soğukyurt Mahallesi sakinleri yaptı. Taral (ilaçlama) makineleri ve sulama tankerleriyle ilk müdahalede bulunulan yangın için Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de seferber oldu. İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü ve mahalle sakinleri gerçekleştirdiği müşterek çalışma ile orman yangınının daha fazla büyümeden kontrol altına alınmasını sağladı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin ülke genelinde meydana gelen yangınlara müdahale noktasında 7/24 görevlerinin başında oldukları ifade edildi.

"Taral Makineleri ve Su Tankerlerini Dolu Tutun"

Mahalle sakinlerinin yangına ilk müdahaleyi taral makineleri ve su tankerleriyle yaptıklarını dile getiren Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal, "Büyükşehir Belediyemiz İtfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yangının kısa sürede söndürülmesi, taral makineleri, su tankerleri ve mahalle sakinlerinin ilk müdahalesinin önemini de ortaya çıkardı. Bu noktada çiftçilerimizden yaşanabilecek yangınlarda ilk müdahalenin kısa sürede yapılabilmesi için taral makinelerini ve su tankerlerini içi su dolu, hazır halde bekletmelerini diliyoruz" dedi.

Kaynak: Habermetre

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