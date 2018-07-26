Alaşehir'de Okullar Yenilendi

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki dört okul "Hayalimdeki Okul Ege" projesi kapsamında yenilendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Hayalimdeki Okul Ege" projesi kapsamında, Sezgin Baran Korkmaz Vakfı'nın destekleriyle ihtiyacı olan köy okullarını yenileyen Haliç Üniversitesi Gönüllülük Kulübü üyeleri, Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak'ın isteği üzerine ilçeye bağlı Serinyayla, Aydoğdu, Narlıdere ve Alhan mahallelerindeki ilkokullarda bakım ve onarım yaptı.

Vakıf tarafından gönderilen boyama kalemleri, boyama kitapları, hikaye ve masal kitaplarının bulunduğu paketler de öğrencilere dağıtıldı. Gönüllü üniversite öğrencileri öğrencilerle birlikte boyama çalışmaları yaptı.

Açıklamada çalışma yapılan okulları ziyaret eden Belediye Başkanı Uçak'ın, şu görüşlerine de yer verildi:

"Okullarımızın yenilenmesine, bilişim teknoloji sınıfı ve sosyal aktivite sınıfı kurulmasına vesile olan başta Sezgin Baran Korkmaz'a, vakıf temsilcilerine, Haliç Üniversitesi Gönüllülük Kulübü'nün değerli öğrencilerine teşekkür ederim. Çocuklarımızın gözlerindeki mutluluğu görmek bizleri çok gururlandırdı. Bizler Alaşehir Belediyesi olarak gücümüzün yettiği kadar eğitimin her zaman destekçisi olmaya devam edeceğiz."