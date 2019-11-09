Alaşehir'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

09.11.2019 22:34 | Son Güncelleme: 09.11.2019 22:47

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Killik Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan K. yönetimindeki 09 S 2002 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Nadir Aslan (45) idaresindeki 45 KA 4389 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Nadir Aslan olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Ramazan K. jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA

Kaynak: İHA