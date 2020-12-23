Alaşehir'de mezarlık çalışmaları incelendi
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Alaşehir'de mezarlık çalışmaları incelendi

23.12.2020 13:32 | Son Güncelleme: 23.12.2020 13:37
Alaşehir'de mezarlık çalışmaları incelendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri, Alaşehir ilçe mezarlığında yeni gömü alanı yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri, Alaşehir ilçe mezarlığında yeni gömü alanı yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da, Alaşehir ilçe mezarlığında yapımı devam eden lahit kabir çalışmalarını inceledi. İncelemeler sırasında Öztozlu'ya Mezarlıklar Dairesi Başkanı ve Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş ve Alaşehir Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Himmet Güneş de eşlik etti. Mezarlıkta kabir ziyareti yapan vatandaşlara başsağlığı ve sabır dileklerini ileten Büyükşehir heyeti, yeni gömü alanlarının planlanması hakkında istişarelerde bulundu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda mezarlıkların şartlarının iyileştirilmesi noktasında çalışmaların sürdüğü ifade edilirken, Alaşehir ilçesinde de faaliyetlerin devam edeceği bildirildi. - MANİSA

Alaşehir'de mezarlık çalışmaları incelendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 13:44:19. #1.15#
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